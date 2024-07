Varazze, si schianta con l’auto in via Parasio: gravissimo al Santa Corona in codice rosso

È rimasta gravemente ferita la vittima di un incidente stradale avvenuto a Varazze, nella serata di ieri (19 luglio).

L’allarme è stato lanciato alle 20.45 e immediatamente i soccorsi si sono mobilitati raggiungendo via Parasio.

Secondo quanto riferito, per cause da accertare, il conducente di un'auto è andato a sbattere contro un muro e, in seguito al violento urto, l’uomo è rimasto incastrato nella vettura.

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Varazze che hanno provveduto ad estricare il ferito dalle lamiere, affidandolo poi ai sanitari del 118.

L’uomo purtroppo versava in condizioni gravissime. Dopo le prime cure ed essere stato intubato, i militi della Croce Rosa di Celle Ligure lo hanno trasportato al Pronto Soccorso di Pietra Ligure in codice rosso.