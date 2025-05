Differenziata a Savona, una lettrice: "Abbiamo bisogno di più bidoni chiusi e controllo da parte delle autorità"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una lettrice residente a Savona sul tema della raccolta differenziata

"Vivo in via Pisa 3. Il caseggiato è composto da 35 appartamenti e, per posizionare i mastelli richiesti dalle nuove normative, abbiamo circa 20 metri di lunghezza tra altri due palazzi adiacenti, in un marciapiede largo poco più di un metro. Malgrado superiamo ampiamente i 12 appartamenti necessari per aver diritto ai bidoni grandi, ci vengono negati in quanto non abbiamo un'area privata dove posizionarli. In realtà ci sono più aree disponibili in questo breve viale alberato, ma sono aree pubbliche... Evidentemente noi non siamo considerati fra i cittadini savonesi.

Altro importante problema è l'igiene: nella zona circolano decine e decine di cani che, soprattutto in serata, nell'orario in cui dovremmo posizionare i mastelli, vengono lasciati liberi di scorrazzare e fare i bisogni fisiologici dove preferiscono. Ovviamente i bidoni saranno i favoriti (e noi dovremmo portarli in casa e magari lavarli nella doccia in cui laviamo pure i bimbi, oltre a noi stessi). Non parliamo poi dell'invasione perenne di piccioni e i gabbiani che non si riescono a scacciare e hanno nuovamente nidificato fra i terrazzi (sono tornati grazie ad alcuni cittadini che li stanno nutrendo). Abbiamo necessità di bidoni chiusi, non di mastelli, e più controllo da parte delle autorità. I bidoni più 'indecenti' di Savona sono sempre stati posizionati in Villapiana, e sono ancora visibili a tutti coloro che vorranno verificare (avevo già scritto al Comune per comunicarlo, ma invano).

Inoltre non tutti i rifiuti nella strada sono lasciati dai residenti della zona. Per esempio, attualmente, gli addetti alla pulizia strade passano e i camion caricano in modo rapido quanto è nei bidoni, anche per liberare la strada dove passano auto. Cadono sacchetti e rifiuti e non vengono raccolti da nessuno, qui lo 'spazzino' non lo vediamo mai.

Poi ci sono i raccoglitori di oggetti usati: passano in serata con la bicicletta e lo zaino, aprono velocemente i bidoni, buttano per aria il contenuto, prendono cosa interessa e scappano. Certo, ci sono i vandali, e fra questi includiamo pure chi è stato incaricato della nettezza urbana fino ad ora.

Gabriella Musso"