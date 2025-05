"Differenziata a Savona: perché tanto interesse da Treviso?"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera alla nostra redazione:

"Sono un cittadino di Savona (nato e cresciuto) e non posso non domandarmi come mai, ultimamente, alcuni veneti della zona di Treviso — dove, guarda caso, il servizio di raccolta differenziata è gestito da Contarina — si preoccupino tanto della differenziata della nostra città".

"Tra l’altro, in zona si trova anche la sede di Contarina che, per chi non lo sapesse, è l’azienda che ha messo a punto il piano industriale che ha portato alla situazione attuale. Quello che mi fa sembrare strana la cosa è che, se apro Google, compro un giornale o guardo un telegiornale, Treviso non viene mai nominata: se voglio sapere qualcosa, devo cercarla con il famoso lanternino".

"Per contro, sembra invece che a Treviso non si parli d’altro che del problema della differenziata a Savona. Peccato che, anche per noi savonesi, i problemi non possano ridursi alla differenziata di qualche cittadina a centinaia di chilometri di distanza".