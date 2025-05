I sacchi gialli per la plastica sono sovradimensionati rispetto alle bocchette di ingresso dei cassettoni

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Incredibile la superficialità con cui è stata gestita, nel suo complesso, l’operazione di “raccolta differenziata intelligente dei rifiuti”. Come già ricordato, la raccolta dei rifiuti “porta a porta” non andava presa in considerazione, data la mancanza a Savona dei servizi di portierato (per risparmio sulle spese condominiali o per la morfologia degli stabili?)".

"Va inoltre aggiunto che la consegna di mastelli e mastelloni a condomini e negozianti ha finito per incentivare il mancato utilizzo dei cassettoni predisposti con chiavetta, causando ingombri sui marciapiedi e un evidente decadimento del decoro urbano. Infine, i sacchi gialli per la raccolta della plastica risultano di dimensioni eccessive, rendendo difficile il loro inserimento nei cassettoni".

Maurizio.