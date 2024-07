Allarme caldo, Spotorno attiva i suoi servizi e lancia una campagna di informazione

L’estate 2024, seppur in ritardo, è arrivata. E con essa a farsi sentire è in questi giorni, oggi e per tutta la settimana entrante, il grande caldo.

Anche quest’anno il Comune di Spotorno è attento al rischio per le condizioni di salute della popolazione del territorio e in particolare per le persone anziane.

Dai servizi sociali è stato così redatto un pieghevole, in distribuzione presso numerose sedi (come il punto di informazione turistica, la sede della Croce Bianca, la farmacia, alla Casa della Salute e nella sede comunale) che offre informazioni sui servizi socio-sanitari e di volontariato presenti sul territorio. In esso sono illustrati tutti i servizi istituiti al fine di garantire alla popolazione interventi per affrontare eventuali emergenze e fronteggiare il caldo estivo, oltre ai numeri telefonici utili a cui rivolgersi in caso di necessità.

"Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione - ricorda l'assessore alla Sanità spotornese, la dottoressa Veruska Schoepf - Condizioni climatiche che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione e, in particolare, per le fasce più deboli come gli anziani".

"Il livello più alto di calore è il 3 e rappresenta una vera condizione di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute" aggiunge.

"Il Comune di Spotorno è sempre attento alle esigenze dei suoi concittadini e dei turisti che ci accompagneranno quest’estate" conclude l'assessore Schoepf.