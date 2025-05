“Cuccioli selvatici, non toccateli”: l'appello delle guardie Gadit dopo il salvataggio di un capriolo ad Arnasco

Le Guardie Zoofile GADIT rivolgono un appello urgente ai cittadini: “Non toccate i piccoli di animali selvatici che sembrano abbandonati!”

“Questa mattina siamo stati contattati da un cittadino del Comune di Arnasco che, lungo una strada percorsa da mezzi agricoli, ha avvistato in lontananza un capriolo con il suo piccolo – dicono -. Alla vista dell’uomo, la madre, spaventata, si è allontanata, lasciando il cucciolo solo sul posto. Il cittadino ha immediatamente allertato le nostre Guardie Zoofile, che sono intervenute con tempestività”.



Il piccolo capriolo era così piccolo e mimetizzato tra l’erba e la terra che si notava a malapena, ed era fermo proprio in mezzo alla strada, in una posizione estremamente pericolosa. Per evitare il rischio concreto di investimento da parte dei mezzi agricoli in transito, le guardie sono state costrette a spostarlo in una zona sicura, agendo con estrema delicatezza e utilizzando guanti per non lasciare odori umani.



Tornati sul posto dopo poche ore per verificare, il cucciolo non c’era più, molto probabilmente la madre, ritenendo la zona sicura, è tornata a riprenderlo.



L’appello delle guardie zoofile Gadit: “Il nostro messaggio è chiaro: non toccate mai i cuccioli di animali selvatici, anche se sembrano abbandonati. Nella maggior parte dei casi, la madre è nei dintorni e tornerà a prendersi cura di loro. Il contatto umano, oltre a causare stress, può compromettere il ricongiungimento naturale”.



“Fate attenzione solo se il cucciolo si trova in pericolo immediato, come in questo caso, in mezzo a una strada, e contattate tempestivamente le autorità competenti: guardie zoofile, polizia locale, carabinieri forestali o centri di recupero della fauna selvatica. Rispettiamo la natura e i suoi tempi – concludono -. Proteggiamola con attenzione e responsabilità”.