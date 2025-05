Business Voices celebra i progetti scolastici realizzati: evento speciale al Falcone di Loano

Festa speciale a Loano per il compleanno di Business Voices savonese: un evento dedicato ai progetti scolastici realizzati grazie al movimento, iniziativa ispirata da Bni e portata avanti dai suoi capitoli attivi nel territorio savonese. La festa si è svolta ieri (15 maggio) all’Istituto Giovanni Falcone.

È stato un momento di condivisione e celebrazione del lavoro svolto nel 2024 e nel 2025 con bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie, coinvolti in attività su temi come educazione alla legalità, imprenditorialità giovanile, economia collaborativa, inclusione, corretta alimentazione e movimento fisico. Un progetto articolato ma con un obiettivo comune: costruire un ponte solido tra scuola e mondo delle imprese.

"Noi trasmettiamo ai giovani la nostra cultura e la filosofia del mondo Bni – spiega Marina Gambera, Area Director Savona Bni – offrendo supporto alle scuole e dando ai ragazzi opportunità concrete di crescita e valorizzazione dei loro talenti".

Simona Degola, responsabile provinciale di Business Voices, sottolinea: "Portiamo la cultura imprenditoriale direttamente agli studenti, soprattutto delle scuole superiori, con testimonianze pratiche degli imprenditori dei nostri capitoli. È grazie a Bni che tutto questo è possibile: non si limita a creare business per i membri, ma restituisce valore ai territori in cui opera".

"Ci saranno progetti di continuità – aggiunge Barbara Raso, Assistant Director Savona Bni –. Le attività già avviate proseguiranno e si evolveranno. Andranno di pari passo con i nuovi gruppi che stiamo costituendo. Ne sta per nascere uno a Vado Ligure, uno a Finale e uno ad Alassio, che si accompagneranno con quelli di Loano, Albenga e Andora".

Marco Franceschini, Area Director Savona Bni, ha invece evidenziato la visione globale del movimento: "Bni è la più grande organizzazione internazionale di imprenditori e professionisti. Promuove una cultura fondata sul passaggio dall’“io” al “noi”, valorizzando le competenze individuali all’interno di un sistema cooperativo. Business Voices rappresenta perfettamente questa filosofia, portandola anche tra i banchi di scuola. Il talento, se condiviso, genera valore per tutta la comunità".

Business Voices è un libero movimento di restituzione al territorio, ispirato da Bni, che si propone di supportare le scuole con la consapevolezza che la comunità imprenditoriale locale possa e debba giocare un ruolo sociale per ispirare i bambini e i ragazzi di oggi che saranno i professionisti e gli imprenditori di domani. A coordinare i progetti nelle scuole savonesi, Simona Degola, responsabile per tutta la provincia (degolasimona@gmail.com)

I progetti hanno visto protagonisti i membri dei capitoli Bni Priamar di Savona, Maestrale di Loano e Borghetto, Gallinara di Albenga. Le scuole coinvolte: il Liceo Giordano Bruno di Albenga, l’Istituto Falcone di Loano, l’Istituto Comprensivo Val Varatella di Borghetto S. Spirito e le primarie Rossello di Loano.