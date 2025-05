Un'estate di mare, scoperta e divertimento: ad Alassio in arrivo il “Campo Sole” 2025

Anche per l’estate 2025, l’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio rinnova l’appuntamento con il Campo Sole, il servizio estivo comunale dedicato a bambini e bambine dai 3 ai 12 anni.

L’iniziativa, pensata per offrire un supporto concreto alle famiglie durante il periodo estivo e favorire i momenti di socializzazione, si svolgerà nei mesi di luglio e agosto presso il plesso scolastico “Oldano” in via Neghelli e in spazi all’aperto, tra cui la spiaggia del Circolo Nautico al Mare di Alassio situata a levante del Porto Luca Ferrari.

Le attività si terranno dal lunedì al sabato, dalle ore 7:45 alle 16:45, e comprenderanno giochi, laboratori educativi, attività motorie, uscite didattiche e momenti di animazione, sempre sotto la supervisione di personale qualificato incaricato di coordinare le giornate e garantire la sicurezza dei minori. I bambini potranno usufruire del servizio mensa e, su richiesta, anche del trasporto, entrambi compresi nella quota mensile. Per i bambini in possesso di certificazione ai sensi della legge 104/1992, l’orario di frequenza sarà concordato direttamente con la Coordinatrice del servizio in base alla valutazione del singolo caso.

Per ragioni organizzative, logistiche e di sicurezza, l’iniziativa potrà accogliere fino a 110 bambini nel mese di luglio e fino a 100 nel mese di agosto. Possono accedere al servizio i minori dai 3 anni compiuti ai 12 anni (nati entro il 31 dicembre 2013), con almeno uno o entrambi i genitori lavoratori, a seconda della situazione familiare.

"Con grande entusiasmo – dichiara il presidente del Consiglio Comunale con incarico alle Politiche Scolastiche, Fabio Macheda - ci avviciniamo anche quest’anno all’avvio del Campo Sole, un servizio di alto livello pensato per rispondere alle esigenze delle famiglie e che rappresenta un vero fiore all’occhiello della nostra offerta comunale. Desidero ringraziare l’assessore al Bilancio, Patrizia Mordente, per aver reperito anche quest’anno le risorse necessarie a rendere possibile questa iniziativa, e l'Ufficio Politiche Scolastiche per l'impegno dedicato all'organizzazione della stessa. Non si tratta di un risultato scontato: non tutti i Comuni riescono, infatti, a offrire questo tipo di servizio, proprio per il grande impegno economico e organizzativo che esso comporta. Noi siamo orgogliosi di poterlo fare e di poter garantire, ancora una volta, a costi davvero contenuti, un’esperienza educativa e ludica di altissima qualità per ben 110 bambini a luglio e 100 ad agosto. Si tratta di un’opportunità preziosa che permetterà ai minori di vivere un’estate serena, divertente e sicura, offrendo al contempo un concreto sostegno alle famiglie”.

Tutte le informazioni e i dettagli del servizio sono disponibili nella pagina dedicata del portale del Comune di Alassio nella sezione “Avvisi e Novità” o scrivendo all’indirizzo email scolastico@comune.alassio.sv.it.