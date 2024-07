Regione, 11,8 milioni per i percorsi di istruzione e formazione professionale

Ammonta a 11,8 milioni di euro lo stanziamento approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell’assessore competente Marco Scajola, per la programmazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) del triennio 2025/2028. 8,8 milioni derivano dalle risorse del Fondo sociale europeo, mentre i restanti 3 milioni da finanziamenti statali. 36 i percorsi formativi di qualifica triennale che verranno offerti per un coinvolgimento stimato di 2000 studenti.

I corsi IeFP sono erogati dagli organismi formativi accreditati della Regione Liguria e sono strutturati in relazione ai fabbisogni occupazionali e alle peculiari connotazioni ed esigenze del sistema economico del territorio per facilitare l’acquisizione di competenze professionali e la transizione verso il mondo del lavoro.

“Non esistono scuole di serie A e scuole di serie B, ma semplicemente scuole adatte o meno alle caratteristiche e alle lecite ambizioni di ogni singolo ragazzo. Lo abbiamo detto durante tutta la rassegna estiva di Orientamenti Summer e lo ribadiamo oggi con questa importante programmazione triennale approvata in Giunta – sottolinea l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Finanzieremo 36 percorsi, post scuole medie, su tutto il territorio ligure programmati valutando le necessità del tessuto economico e i fabbisogni occupazionali. In questo modo manteniamo fede all’idea di una formazione non fine a sé stessa, ma utile, propedeutica all’entrata nel mondo del lavoro. Il sistema IeFP ligure, a oggi, garantisce oltre il 75% di successo occupazionale a chi termina i corsi. Un numero importante frutto di un lavoro capillare che inizia con la fondamentale attività di orientamento e prosegue con la programmazione regionale che mette a disposizione le giuste risorse economiche per garantire ai nostri giovani le migliori possibilità. Quest’anno concludiamo in anticipo, rispetto al previsto, questa seconda fase dando così più tempo alle famiglie per una scelta consapevole”.

Tra le figure professionali che verranno formate vi saranno: operatore meccanico, operatore della ristorazione, operatore grafico, operatore edile, operatore elettrico, operatore del benessere, operatore dei servizi di promozione e accoglienza.

Alfa (Agenzia ligure per la formazione, il lavoro e l’accreditamento) provvederà a individuare i soggetti idonei a gestire gli interventi formativi per il triennio 2025/2028, che saranno scelti a seguito di apposito avviso pubblico di selezione delle candidature.