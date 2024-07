Savona, i Custodi del Bello rimettono a nuovo le scuole elementari di Legino

Lavori in corso alle scuole Rita Levi Montalcini di Legino dove i Custodi del Bello si stanno occupando dei lavori di manutenzione, per abbellire la scuola per il prossimo anno scolastico.

Il lavoro è lungo e articolato su più fasi che prevedono lo spostamento degli arredi, mettere i nastri e tutto, stuccatura, rasatura e carteggio i muri e, infine, la tinteggiatura e il rifacimento degli zoccolini. Una volta terminati i lavori a Legino sarà la volta delle scuole elementari di Santuario.

Il progetto dei Custodi del Bello è nato per la cura della città e contro il degrado nei quartieri e per il reinserimento di persone fragili.

In questo periodo i Custodi stanno approfittando della chiusura per le vacanze estive per intervenire nelle scuole, ma il loro lavoro riguarda anche arredi urbani e altra piccola manutenzione.