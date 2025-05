Borghetto S. Spirito, restaurata l'edicola della “Madonnina” sul Monte Piccaro

Nell’anno dei solenni festeggiamenti per la Madonna della Guardia che ricorrono ogni cinque anni e in occasione del pellegrinaggio di domani, domenica 25 maggio, l’edicola posta sul Monte Piccaro è stata restaurata dagli addetti comunali del servizio Manutenzione e Lavori Pubblici in collaborazione con la Protezione Civile di Borghetto Santo Spirito.

"Il raduno per la processione è programmato alle 13.30 nella piazzetta di Castello Borelli - spiega il sindaco Giancarlo Canepa - È prevista l’assistenza da parte della Polizia Locale e della Protezione Civile. Il tragitto tra la piazza e la Madonnina è di circa 2 km e non presenta particolari difficoltà, a passo normale si percorre in circa mezz’ora. Si raccomanda, in ogni caso, l’utilizzo di scarpe da ginnastica/trekking leggero".