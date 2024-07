Catamarano si rovescia al largo di Savona, soccorsi mobilitati

Nel pomeriggio odierno, i soccorsi sono stati mobilitati nel tratto di mare adiacente a via Nizza a Savona, dopo che un catamarano si è rovesciato, per cause ancora in via di accertamento.

La centrale operativa del 112 ha prontamente attivato sul posto i vigili del fuoco con l'elicottero, la Capitaneria di Porto e tutti i mezzi tecnici nautici disponibili a Savona.

Inizialmente data per dispersa, la persona che si trovava a bordo della barca è stata ritrovata in buone condizioni di salute. Ora è in fase di trasporto verso il porto per gli accertamenti sanitari del caso.