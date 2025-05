Savona piange la scomparsa di Annalisa Cozzolino

Savona è in lutto per la scomparsa di Annalisa Cozzolino.

La donna, purtroppo malata da tempo, aveva solo 51 anni.

Si stanno susseguendo sui social i messaggi di cordoglio e di ricordo.

Ha lavorato per 19 anni in uno studio odontotecnico e ha svolto il lavoro di rappresentante per 15 anni.

I funerali si svolgeranno sabato 31 maggio al tempio crematorio di Zinola alle ore 10.00.

"Per tutti gli amici, parenti, tutte le persone che l’hanno amata, chiedo, se avete piacere, Annalisa avrebbe voluto aiutare con un piccolo contributo, piuttosto che i fiori, l’associazione “Amici Centro Oncologico Pietro Bianucci“, di cui faceva parte. Le donazioni potranno essere fatte sull’iban: IT30Z0310401625000000134710" ha detto il fratello Luca.