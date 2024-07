Nasce il "Finale Music Festival": ad agosto i concerti di Ron, Filippo Graziani e Francesco Baccini

Tornerà ad essere tra le protagoniste dell'estate musicale della Riviera di Ponente Finale Ligure con tre date che, ad agosto, segneranno il via al "Finale Music Festival", prima edizione di una nuova rassegna che riporterà nella città i protagonisti della musica italiana.

Si comincia venerdì 2 agosto alle 21.30 nella bellissima Piazza Vittorio Emanuele II con il grande concerto di Ron dal titolo "Come una freccia in fondo al cuore". Sempre nella stessa piazza, lunedì 5 agosto alle ore 21.30 il concerto di Filippo Graziani, dedicato alle indimenticabili canzoni del padre Ivan. Infine sabato 10 agosto a Varigotti, in Piazza G. Lagorio alle 22.30 il concerto di Francesco Baccini, accompagnato alla chitarra da Michele Cusato.

L’ideazione del festival è dell’Associazione Culturale E20, che a Finale aveva dato i natali al Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente, con la direzione artistica di Roberto Grossi: «Siamo molto contenti di riportare a Finale Ligure la grande musica italiana e lavoreremo per far sì che la nostra città diventi un punto di riferimento per la musica e per eventi di importanza nazionale».

Partner organizzativo è l’agenzia di comunicazione musicale L’altoparlante e coordinatore del festival è il suo direttore Fabio Gallo: «Dopo tante edizioni di vari festival promosse e coordinate in oltre un quarto di secolo in varie località e per vari comuni Italiani, sono molto orgoglioso di poter far parte della macchina organizzativa culturale del territorio che mi ha adottato».

Tre proposte scelte accuratamente dal punto di vista artistico, ad esempio con un concerto di Ron che Gallo assicura essere «molto affascinante e coinvolgente, a tratti intimo e commovente, e in altri momenti molto pop e coinvolgente», una serata con Filippo Graziani «assolutamente emozionante nel ripercorre la carriera artistica del padre, dove Filippo non lo imita ma lo interpreta in una maniera meravigliosa», e infine un Baccini «che offrirà uno spettacolo di intrattenimento piuttosto intimo, accompagnando il pubblico tra pianoforte e chitarra in un viaggio nei suoi successi».

Tutti gli artisti non sono stati scelti a caso, piuttosto per un loro legame col posto: «Ron frequenta Finale come turista, è stato ospite a Varigotti più volte come turista e sappiamo essere molto legato alla nostra città, quindi erano un po' di anni che aspettavamo questo momento e finalmente siamo riusciti a organizzarlo all'interno di un tour che sta girando tutta l'Italia - spiega Grossi - Filippo Graziani è già stato da noi al Varigotti Festival 9 anni fa insieme a Diodato quindi è un graditissimo ritorno, e anche di questo siamo molto contenti così come pure un ritorno è poi quello di Francesco Baccini che si è già esibito a proprio Varigotti. Insomma, artisti che già conoscono Finale, tornati quindi volentieri perché amano il nostro territorio e di questo siamo molto molto contenti».

«La nostra ambizione è riportare Finale Ligure ad essere tra le realtà protagoniste del turismo e della cultura della nostra regione - spiega il sindaco Angelo Berlangieri - Questa prima edizione del Festival, che vedrà altre edizioni durante l'anno, vuole essere un progetto ambizioso, ed uno dei tasselli del rilancio di una città che vuole essere sempre più accogliente sia per i suoi cittadini che per i suoi ospiti».

Promotore del festival l’assessorato a Eventi, Turismo e Manifestazioni, guidato dal vicesindaco Maura Firpo: «Nonostante il poco tempo avuto a disposizione dal nostro insediamento, abbiamo lavorato molto intensamente e siamo riusciti a far decollare questa prima importante edizione, che vuole essere anche un primo segnale di un rinnovamento nell’offerta delle manifestazioni turistiche, non solo estive. Vogliamo puntare sempre più ad un intrattenimento di qualità e a manifestazioni culturali che sappiano valorizzare le risorse e l’unicità del nostro territorio».

«Da cittadina, prima ancora che da amministratrice, ho sempre sentito questa esigenza di riportare eventi di questo livello a Finale - continua la vicesindaco - L'intenzione è cercare di portarlo avanti assolutamente anche con iniziative che andranno anche nel periodo dell'autunno inverno che ora non anticipiamo, perché naturalmente è un progetto tutto in evoluzione al quale stiamo lavorando anche perché vogliamo dare al più presto già tutto quello che sarà il calendario del 2025».

Saranno tutti spettacoli ad accesso gratuito fino al raggiungimento di una capienza «che consenta alle persone che assistono al concerto di essere abbastanza a loro agio», ha spiegato il vicesindaco Firpo, ricordando come si stia lavorando anche per approntare tutte le misure di sicurezza. Ad esempio, per i concerti nella piazza di Marina, qualche ora prima verrà chiusa in ingresso via Concezione dall'altezza dell'incrocio per via Saccone in modo da consentire poi il deflusso dalla piazza su via San Pietro e lasciando che le auto già in sosta al momento della chiusura possano poi prseguire verso l'uscita del lungomare.