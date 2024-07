Ricordi della vecchia ferrovia litoranea, presentazioni di libri a Finale, Mallare e Spotorno

Estate 2024 all'insegna dei ricordi della vecchia ferrovia litoranea con foto di altri tempi, un tuffo nel passato che trasporterà il lettore indietro nel tempo.

Martedì 30 Luglio alle ore 21 in Piazza Abbazia a Finalpia l'Associazione Emanuele Celesia di Finale Ligure, Amici della biblioteca e del Museo del Finale organizza la serata "Il treno fermava a Finalpia" relatori Roberta Grossi, Antonio Narice e naturalmente Silvio Assi l'autore del libro "Finale Ligure e la ferrovia dal 1872 ad oggi".

I relatori e l'autore allieteranno i partecipanti con alcuni aneddoti di storia locale e di come la strada ferrata e il trasporto ferroviario sia mutato nei vari decenni, grazie anche ad una presentazione di immagini, la quale farà rivivere ai presenti una Finale Ligure ormai perduta.

Il giorno successivo, il 31 luglio alle ore 21 a Mallare presso Centro Culturale Mons.Moreno in Via Cattaneo 20, presso la Sede dell' Associazione Fermodellistica Valbormidese e presso la sede del Centro Culturale Pontorno in via Puccini 2 a Spotorno il giorno 8 agosto alle ore 21, sarà presentato il libro "Viaggio a Noli, storie e ricordi, diario di una stazione" di Fabio Sartori, uno spaccato di vita locale di una Noli e del comprensorio che comprende le municipalità di Bergeggi e Spotorno viste dal finestrino del treno, storie e ricordi condurranno il lettore a scoprire come il treno abbia collegato e cambiato i vari borghi rivieraschi, dalla progettazione della strada ferrata fino alle porte del nuovo millennio

A corollario sarà presente nelle due date una mostra fotografica a cura del Treno Club Savona e l'esposizione di alcuni diorami ferroviari dell'Associazione Fermodellistica Valbormidese.