Savona, giornata di studi a dieci anni dalla "Laudato sì" di Francesco

In occasione del decimo anniversario della promulgazione dell'enciclica "Laudato sì" di papa Francesco sabato 7 giugno dalle ore 9:30 alle 13 ilSeminario Vescovile ospiterà la giornata di studi "Insieme a tutte le creature camminiamo insieme su questa Terra". La giornata è promossa dal Servizio Pastorale per i Problemi Sociali, il Lavoro, la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato della Diocesi di Savona-Noli e patrocinata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali e dall’Osservatorio sui fenomeni religiosi e migratori dell'Università degli Studi di Genova.

L'evento approfondirà il tema dell'ecologia integrale proposta dal pontefice, con particolare attenzione agli aspetti scientifici, etici, sociali, politici e interreligiosi. Si rifletterà inoltre sul legame fra il "Cantico delle Creature" di san Francesco d'Assisi, della cui composizione ricorre l’ottavo centenario, e l’enciclica e sulle ricadute che quest’ultima ha avuto nel contesto del cattolicesimo italiano.

La giornata si aprirà con i saluti e l’introduzione di Maurizio Vivalda, responsabile del servizio diocesano, e del professor Mauro Spotorno, direttore emerito dell’osservatorio. Modererà gli interventi don Angelo Magnano. Il professor Angelo Tartaglia, membro dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, relazionerà su "Scienza, etica e giustizia sociale alla luce della 'Laudato sì': una possibile convergenza?". Alla ricerca teorica il fisico ha sempre affiancato un forte impegno per la sostenibilità ambientale.

Giorgio Grimaldi, docente di Storia delle relazioni internazionali alla Link Campus University di Roma e direttore del Centro di studi storici europei e transnazionali Alizé, proporrà una riflessione su "Conversione ecologica e costruzione della pace: la cura della casa comune in Alexander Langer e nella 'Laudato sì' di Francesco". Luca Barbaini, ricercatore in Storia contemporanea presso l'ateneo ligure, presenterà il contributo "L’enciclica 'Laudato sì' e il mondo cattolico italiano". Le sue ricerche si concentrano sull’evoluzione delle élite cattoliche italiane nei suoi risvolti culturali, associativi e politici e sullo sviluppo di una progressiva adesione al processo di integrazione europea.

I Frati Minori di Varazze offriranno un intervento su "Il 'Cantico delle Creature' e l’ecologia integrale di Francesco", espressione di un impegno costante per un ecofrancescanesimo che unisce spiritualità ed ecologia in una visione unitaria della vita. La fraternità ospita la sede locale delle Comunità Laudato sì, costituita da Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, e Domenico Pompili, vescovo di Verona.

La professoressa Elisabetta Colagrossi, docente associata di Storia delle religioni, concluderà con una relazione su "La casa comune e il dialogo interreligioso: un patto di fraternità per la cura del creato". Le sue ricerche riguardano il rapporto fra religione e violenza, in particolare nel contesto delle tradizioni monoteistiche, la non violenza come strumento di convivenza pacifica e gli spazi storici del dialogo interreligioso.

La mattinata si concluderà con una sessione di confronto e riflessione aperta a tutti. Alle ore 13 sarà possibile prendere parte al pranzo (per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3404776345).