A Calice Ligure torna lo Swap Party di Sfuso Diffuso, l’iniziativa all’insegna della sostenibilità, della solidarietà e dello scambio

Tornerà sabato 7 giugno dalle 18 alle 21 in Piazza Cesio, nel cuore di Calice Ligure, l'iniziativa che abbina sostenibilità, solidarietà e scambio ideata dai ragazzi del progetto "Sfuso Diffuso".

E' lo "Swap Party", alla sua nona edizione dopo aver già coinvolto oltre 4800 persone, la festa ad ingresso libero (con offerta volontaria), dove è possibile scambiare abiti, accessori, biancheria per la casa, oggetti da cucina e articoli sportivi, purché puliti e in buono stato. Ogni partecipante potrà portare fino a 10 oggetti, ricevendo in cambio un numero equivalente di buoni da utilizzare per scegliere altri articoli nell’area dello scambio. Il valore degli oggetti non sarà misurato in termini economici, ma esclusivamente in base al numero.

Il programma della serata prevede anche un omaggio per i primi 100 partecipanti, uno spazio dedicato all’introduzione all’armocromia e una sorpresa pensata per i più piccoli. Per facilitare l’organizzazione, sarà possibile consegnare in anticipo gli oggetti da scambiare già dalla mattina di sabato 7 giugno, contattando gli organizzatori al numero 340 6354018, comunicando nome, cognome e numero di pezzi.

Obiettivo dichiarato dell’iniziativa è promuovere pratiche di consumo consapevole, incentivando il riuso e il riutilizzo di oggetti e indumenti, e rafforzare il senso di comunità attraverso un evento culturale e divertente.

Come sempre, l’iniziativa avrà anche una valenza solidale: al termine della serata, tutti i beni rimasti saranno donati alla Caritas Diocesana Savona-Noli, che li distribuirà attraverso la sua rete di centri attivi sul territorio.

Lo Swap Party è realizzato con il patrocinio dei Comuni di Calice Ligure e di Finale Ligure e della Caritas Diocesana Savona-Noli, confermandosi ancora una volta come un modello virtuoso di economia circolare, partecipazione e inclusione.