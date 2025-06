Il 7 e l'8 giugno ad Alassio la rievocazione storica "Adelasia, la leggenda"

"Adelasia, la leggenda": un evento straordinario che si svolgerà ad Alassio sabato 7 giugno dalle ore 17.00 alle ore 23.00 e domenica 8 giugno dalle ore 10.30 alle ore 18.30 e che riporterà la città al Medioevo, sotto il coordinamento generale della Eccoci Eventi e la direzione artistica del gruppo medievale "I Giullari del Carretto" e che rappresenterà una rievocazione storica unica nel suo genere, destinata a diventare una tradizione annuale che celebrerà la storia e la cultura della splendida città ligure.

Due cortei storici al giorno: sabato alle ore 17.00 con partenza dai giardini comunali di levante per poi dirigersi in direzione Borgo Coscia passando da via Cavour, Via XX settembre, Piazza Partigiani, Via Gramsci con arrivo in Piazza San Francesco e ritorno in Piazza Partigiani e alle ore 21.00 sempre con partenza dai giardini comunali di levante direzione lungomare passeggiata Grollero passando da via Cavour ed arrivare sul molo cittadino per poi ripartire per via Vittorio Veneto passando da via Torino ed arrivare fino a Piazza Airaldi Durante in Borgo Barusso con probabile allungamento da via Brennero per arrivare a fine via Diaz con ritorno percorrendo tutto il “budello” in Piazza Partigiani. Stessi percorsi per i cortei di domenica che partiranno alle ore 11.00 e alle ore 15,30.