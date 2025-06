Premio Fidapa "Eccellenza Donna", il riconoscimento della 12esima edizione alla biologa nutrizionista Gigliola Braga

Si terrà venerdì 7 giugno alle ore 18:00, nel giardino della clinica San Michele di Albenga, la dodicesima edizione del Premio FIDAPA “Eccellenza Donna”, promosso dalla sezione locale della FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari).

A consegnare il prestigioso riconoscimento sarà Valentina Perna, presidente della sezione di Albenga, durante una cerimonia che vedrà la partecipazione di numerose autorità della Federazione: Silvia Moglia, presidente del Distretto Nord Ovest FIDAPA BPW Italy; Francisca Albamonte, tesoriera nazionale; Antonella Tosi, coordinatrice nazionale dei Revisori dei Conti; e Silvia Calzolaro, vicepresidente della Fondazione FIDAPA.

La serata sarà introdotta dalla scrittrice Raffaella Ranise, nota per i suoi libri e saggi storici dedicati alle grandi casate nobili europee.

Il premio, nato per valorizzare il ruolo femminile attraverso esempi di eccellenza professionale e impegno sociale, sarà conferito quest’anno alla biologa nutrizionista, ricercatrice e docente universitaria Gigliola Braga, per il suo importante contributo alla divulgazione scientifica e alla prevenzione delle malattie croniche attraverso la corretta educazione alimentare.

Specializzatasi negli Stati Uniti nel controllo dietetico dell’insulina e nello studio del rapporto tra acidi grassi omega-3 e omega-6, Braga ha introdotto e adattato in Italia il noto metodo alimentare Zona, ideato da Barry Sears. È autrice di diversi volumi di successo pubblicati con Sperling & Kupfer, tra cui "La Zona italiana" e "Più belle con la Zona", oltre a ebook e applicazioni per dispositivi mobili. Collabora con vari media e offre consulenza a atleti professionisti e società sportive, affermandosi come una delle figure più autorevoli nel campo della nutrizione.

Il Premio “Eccellenza Donna” conferma ancora una volta la sua vocazione nel valorizzare figure femminili che si distinguono per competenza, passione e impatto sociale, con un riconoscimento che è diventato negli anni un punto di riferimento nel panorama ligure.