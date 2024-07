Finale, la minoranza: "Che fine ha fatto il progetto sui bagni pubblici di Borgo?"

Che fine hanno fatto i progetti sui bagni pubblici da posizionarsi a Finale?

Con l'arrivo dell'estate e dei turisti, quello del decoro pubblico è un tema che torna sempre in voga nella località rivierasca. Più sovente collegato al conferimento eccessivo o a quello che addirittura si può definire come un abbandono di rifiuti nel territorio comunale (in particolare in prossimità delle spiagge), spesso però a suscitare proteste sono anche le minzioni selvagge, perfino nei luoghi più impensabili.

Una problematica per la quale era stata caldeggiata l'installazione di servizi igienici pubblici, non solo da parte dei residenti ma anche di alcuni esercenti che si trovano a essere prima frontiera per chi vuole evitare la barbara usanza di lasciare il ricordino improvvisato.

Lo scorso dicembre in albo pretorio era stata pubblicata, a firma degli uffici comunali competenti, la delibera di Giunta con la quale l'Amministrazione Frascherelli approvava il progetto esecutivo per la realizzazione e l'inserimento di servizi igienici automatizzati sul territorio comunale quantificando in 85mila euro l'importo complessivo dell'opera, ossia l'inserimento di due strutture una “modulare” per la “spiaggia dei bianchi” a Finalmarina e una “automatizzata” da inserire in Porta Testa Finalborgo.

Ad oggi, mentre a giugno pareva in procinto di partire il cantiere, nessuno dei due servizi è ancora operativo e a risollevare la questione, in una nota, è il gruppo di minoranza Impegno X Finale: "A qualcuno può sembrare un intervento di poco conto e marginale ma invece è tra le richieste più frequenti dei cittadini" sottolineano.

"Abbiamo finanziato, progettato ed autorizzato (con la precedente Giunta, ndr) l’installazione di due servizi igienici pubblici nel rione di Borgo e Marina. I primi giorni di giugno dovevano essere installati ma ad oggi, quasi agosto, tutto tace. Sarebbero stati pronti per la stagione estiva per residenti e i molti turisti della nostra città. Ma anche questa iniziativa è stata rallentata e forse dimenticata" afferma nel comunicato il capogruppo Andrea Guzzi.

Il servizio igienico del Borgo era previsto nell’area di parcamento di Porta Testa (vedi render), "in modo che fosse comodo all’ingresso del rione, poco visibile dall’abitato ma funzionale per tutti. Un secondo era allo studio nell’area della pesa pubblica in via Arnaldi".

A Marina, invece, "la predisposizione era prevista in area limitrofa a Piazzale Buraggi, comodo nel periodo estivo per la spiaggia libera e funzionale d’inverno perché con accesso diretto su lungomare Migliorini". In questo caso specifico, però, le prime opere propedeutiche all'installazione sono già state avviate.

Oltre a queste strutture, Guzzi ricorda come fossero "già progettate anche le predisposizioni su Pia e su Varigotti nell’ambito delle riqualificazioni già progettate e finanziate rispettivamente su via IV Novembre a Pia e su Lungomare Bottino" nel borgo saraceno.

"Speriamo che anche in questo caso non succeda come in via Dante, dove tutto viene rallentato e messo in discussione facendo perdere tempo e funzionalità alla città solo per il gusto di andare contro a disegni già delineati" chiosano da "Impegno X Finale".