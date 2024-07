Varazze, scatta il divieto di circolazione a torso nudo o in costume da bagno per le vie cittadine

I conduttori di cani in aree pubbliche devono essere muniti di attrezzature idonee per la rimozione delle deiezioni o di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori di acqua da versare all'occorrenza.

Questa una delle sostanziali novità presenti nel regolamento di polizia urbana revisionato dopo l'approvazione del consiglio comunale del novembre 2023 e votata all'unanimità nel parlamentino varazzino ieri sera.

Presente anche il divieto di circolazione a torso nudo o in costume da bagno per le vie cittadine comprese la passeggiata a mare e le attivita commerciali e relative pertinenze. Il consigliere di Varazze Domani Giacomo Robello aveva presentato un ordine del giorno sul tema che era stato emendato con la richiesta della maggioranza di Essere Varazze.

Una decisione che regolamenta così il decoro urbano varazzino come avvenuto in altre località del savonese soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo della bottiglietta, o comunque un contenitore con acqua, per ripulirne l'urina o qualsiasi traccia di deiezione.