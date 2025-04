Alassio, domani l'ultimo saluto a Sergio Zenari nella chiesa di San Giovanni Battista

Alassio si prepara a dare l'ultimo saluto a Sergio Zenari, mancato all'età di 85 anni. I funerali si terranno lunedì 7 alla chiesa di San Giovanni e dopo le esequie la salma sarà portata al crematorio di Bra; il rosario sarà recitato oggi, domenica 6, alle ore 19.

Sergio Zenari lascia la moglie Rossella, i figli Roberto e Simona e gli adorati nipoti Eleni, Vittoria e Andrea.

Zenari è stato un simbolo indimenticabile del calcio lassino e figura di riferimento per intere generazioni di sportivi. La comunità si stringe attorno alla famiglia per la scomparsa dell’ex portiere dell’Alassio F.C., protagonista negli anni ’60 e ’70, quando la squadra militava in Serie D, dopo aver calcato i campi anche della Serie A e B.