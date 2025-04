Alassio piange la morte di Sergio Zenari, portiere dell'Alassio negli anni '70

Alassio in lutto per la scomparsa di Sergio Zenari, simbolo indimenticabile del calcio cittadino e figura di riferimento per intere generazioni di sportivi. La comunità si stringe attorno alla famiglia per la scomparsa dell’ex portiere dell’Alassio F.C., protagonista negli anni ’60 e ’70, quando la squadra militava in Serie D, dopo aver calcato i campi anche della Serie A e B.

«Da parte nostra e di tutta l’amministrazione comunale esprimiamo il nostro profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Sergio Zenari, figura storica del calcio alassino, che con la sua passione e dedizione ha scritto pagine indimenticabili della storia sportiva della nostra città. Il suo ricordo resterà vivo in tutti noi», hanno dichiarato il sindaco Marco Melgrati e l’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti.

Conclusa la carriera da calciatore, Zenari aveva intrapreso un nuovo percorso al servizio della comunità, entrando nel corpo della polizia municipale con il ruolo di vigile urbano. Tuttavia, la sua vera vocazione era quella di educatore e formatore: ha infatti dedicato gran parte della sua vita all’allenamento delle squadre giovanili, diventando un punto fermo per il vivaio calcistico locale.

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e stima giunti alla famiglia, a testimonianza dell’impronta profonda lasciata da Zenari nella vita sportiva e civile di Alassio.

Sergio Zenari lascia la moglie Rossella, i figli Simona e Roberto e i nipoti, che oggi raccolgono l’abbraccio sincero di un’intera città.