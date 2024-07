La "Pastasciutta Antifascista" diventa un caso, "Insieme per Carcare": "Basiti dalla partecipazione della pro loco"; Mirri: "Polemica che lascia il tempo che trova"

Il gruppo di opposizione "Insieme per Carcare" interviene sulla "Pastasciutta Antifascista" in ricordo dell'iniziativa dei fratelli Cervi (LEGGI ARTICOLO), in programma 27 luglio alle ore 20 in piazza Genta: "Siamo basiti non per l'evento dell'anni, già programmato a Carcare negli anni scorsi, ma per la partecipazione attiva della pro loco".

"Se e' vero che tra associazioni dello stesso paese occorre fare squadra, non è altrettanto corretto tradire le linee guida dettate dall'UNPLI, Unione Nazionale delle pro loco, che al punto 2 dello statuto specifica come l'associazione debba essere apartitica e indipendente da qualsiasi ideologia".

"Poiche' l'Anpi è politicamente e ideologicamente schierata e non ne fa mistero, non ci sembra che a Carcare questo requisito sia rispettato, un conto è affittare strutture ed attrezzature a terzi per una manifestazione, un altro è collaborare attivamente scrivendolo addirittura sui manifesti pubblici".

"Se la pro loco è così 'partigiana', a nostro avviso, non può rappresentare l'intero territorio", concludono da "Insieme per Carcare".

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Rodolfo Mirri: "Fanno polemica per tirare in mezzo il comune, ma noi non cadiamo in questi trabocchetti. Come amministrazione, non abbiamo dato nessun patrocinio all'evento. La pro loco si farà carico di eventuali responsabilità. Inoltre, non è vero che l'associazione sia apartitica, poiché nel direttivo ci sono membri che hanno fatto parte della precedente amministrazione di centrodestra. Si tratta di una polemica senza fondamento e noi preferiamo restare fuori da essa".