Carcare, Anpi e pro loco organizzano una pastasciutta antifascista in piazza Genta

La Sezione Anpi di Carcare, in collaborazione con la Pro Loco di Carcare, organizza una pastasciutta antifascista. L'appuntamento è fissato per sabato 27 luglio alle ore 20 in piazza Genoa.

L’iniziativa è tesa a ricordare i 79 anni della caduta del fascismo che, il 25 luglio 1943, venne festeggiata dalla comunità di Campegine (RE) per iniziativa della famiglia Cervi, i cui sette figli vennero poi trucidati dai nazifascisti.

Il menù prevede pasta al pomodoro (in alternativa, in bianco), salsiccia e patatine (in alternativa, “cundigiun”), dolce, acqua 1/2 litro. Il contributo minimo è di 15 euro (escluso vino in bicchiere o bottiglia, birra, bibite).

Prenotazione obbligatoria entro domenica 21 luglio chiamando Roberto al 338 4361364 (tutti i giorni dalle ore 14 alle 20), Franca al 328 3646370 oppure Daniela al 340 2492395.