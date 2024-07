Sabato 27 luglio torna la catena umana per dire "no" al rigassificatore: ecco come si svolgerà

Il Comitato Civico #quellidellaCatena, organizzatore dell’evento, in collaborazione con il Coordinamento “No al Rigassificatore” e il Gruppo Facebook “Fermiamo il Mostro del Gas davanti a Savona!”, con il Patrocinio del Comune di Savona, chiamano a raccolta "i cittadini della provincia savonese e no, che abbiano a cuore l’integrità del proprio territorio, del proprio mare e del proprio entroterra".

L'appuntamento con la seconda edizione della grane catena, dopo quella di settembre, è per sabato 27 luglio, alle ore 16.45, sulle spiagge da Varazze a Finale Ligure.

Ecco come si svolgerà: qualche minuto prima delle ore 16.45, richiamati dai mezzi che localmente saranno disponibili e ritenuti più opportuni (megafoni, fischietti, impianto audio dei bagni privati), i partecipanti si porteranno in riva al mare e prendendosi per mano, formeranno la catena umana, dando le spalle al mare stesso.

La durata minima è di 15 minuti, al fine di comporre la catena stessa su tutto il litorale e di effettuare riprese video. Durante tutto questo tempo, i partecipanti possono intonare cori a favore della difesa del mare e del territorio, evitando connotazioni politiche.

Dopodiché, alle ore 17, solo per chi lo vorrà, un tuffo in mare concluderà l’evento, "simboleggiando chi vuole vivere il mare pulito e tenere lontano impianti industriali pericolosi e inquinanti" spiegano dal coordinamento.

Tutte le informazioni e aggiornamenti sono già presenti nella Community Whatsapp ed in particolare, nella chat “Catena 2.0”, dove trovare tutte le informazioni di coordinamento in tempo reale.