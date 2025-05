Savona una chiacchierata sull'arte e su “Il favoloso mondo di Laveri”

Una conversazione dove l'esperienza artistica sarà la protagonista. Sarà ospitato al Club Nautico di Savona in via Baglietto 10, l'incontro dal titolo: “Il favoloso mondo di Laveri”, appuntamento con l’artista Giorgio Laveri, in programma giovedì 29 alle 18. L'artista, noto per i suoi ingrandimenti ceramici di oggetti quotidiani, come rossetti, ciliegie e matite., ha da poco chiuso con successo una sua mostra personale alla Dominicanenkerk di Maastricht.

L'incontro-conversazione sarà preceduto da un'introduzione di Mauro Baracco

e parteciperanno Giorgio Gasparetto Presidente Fundación Laveri Argentina

e Francesco Civiero Gallerista, Curatore del catalogo “Giorgio Laveri, Ceramica Divinatoria” edito in occasione della mostra personale di Laveri a Maastricht.

A seguire Ilaria Caprioglio in dialogo con Giorgio Laveri sui temi dell'arte e del perocrsoa rtistico di laveri, la città, l’impegno sociale e i progetti futuri.