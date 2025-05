Peste Suina, tre casi ad Albisola e uno a Savona. La Provincia partecipa alla cabina di regia con Cuneo

Aumentano i casi di peste suina nel savonese. Dopo le prime 3 positività ad Albisola Superiore ne sono state riscontrate altre 3.

Uno ulteriore a Savona, con il totale dei casi nel capoluogo che si attesta sui sette cinghiali morti a causa del virus. In un mese di maggio dove è stata accertata la prima positività ad Albissola Marina in via Ines Negri e un ulteriore caso a Sassello (in totale 59). Dopo che per 22 mesi non era stati registrati decessi per la Psa.

Nel frattempo nella giornata di ieri si è riunita la cabina di regia della Provincia a Cuneo presieduta dal presidente Luca Robaldo e istituita nel 2023 proprio con al centro la criticità che non ha ancora colpito il territorio cuneese ma che sta facendo tenere alta l'attenzione.

A partecipare il vicepresidente della Provincia e sindaco di Stella (nel suo comune 11 i casi) Andrea Castellini.

"Cuneo da giorni si confronta con la Asl per avere la situazione sotto mano costante. Noi ci siamo resi disponibili a far parte di questo tavolo per fare un lavoro congiunto tra le due province e anche noi instaurare un confronto costante con gli interlocutori del nostro territorio " commenta Castellini.

Il bollettino di oggi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale ha specificato che in Piemonte è stata osservata una nuova positività tra i cinghiali, in provincia di Alessandria a Morbello (trentacinque in totale). Non sono segnalati nuovi focolai in allevamenti suinicoli piemontesi.

In Liguria oltre alle 4 del savonese sono state riscontrate tre nuove positività in provincia di Genova, due a San Colombano Certenoli (sei in totale) e una a Uscio (quarantaquattro).