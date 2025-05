Tpl, nessuna offerta per le quote di proprietà di GTT: la società torinese ci riprova con una riduzione del 5% del valore

Nessuna offerta per il 12,4% delle quote di Tpl Linea che GTT (Gruppo Torinese Trasporti) ha messo in vendita, in quanto la partecipazione è stata ritenutadal Gruppo torinese "non più strategica sotto il profilo operativo".

Nella decisione di uscire dalla compagine societaria dell’azienda di trasporto pubblico del Savonese, GTT aveva pubblicato un avviso pubblico di cessione delle quote per un valore di 972mila euro.

Tuttavia, non era pervenuta alcuna offerta. Ora GTT rimette "sul mercato" il pacchetto con una riduzione del 5%, per un valore di 923.400 euro.

"L’avviso – scrive GTT – è rivolto a tutti gli enti locali già soci di Tpl Linea e agli altri eventuali enti locali interessati e in possesso dei requisiti di legge, fermo il controllo analogo riservato agli enti locali dell’ambito territoriale savonese e ferme le prescrizioni statutarie in materia di gradimento e prelazione".

Con il 12,4% del capitale sociale, GTT è il terzo azionista dell’azienda di trasporto pubblico locale del Savonese, dopo la Provincia di Savona, che detiene il 34,263%, e il Comune di Savona, con il 28,915%. Seguono gli altri Comuni del territorio con quote di minoranza, tutte inferiori al 5%.

TPL Linea, che ha recentemente varato il nuovo piano industriale approvato dall’assemblea dei soci, dal 1° aprile 2023 ha stipulato con la Provincia di Savona il nuovo contratto di servizio, in seguito all’affidamento in house providing, con durata decennale.