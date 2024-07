Incidente a Campochiesa d’Albenga: due feriti al Santa Corona (FOTO)

Due feriti in codice giallo a causa di un incidente avvenuto questa mattina sulla strada provinciale per Campochiesa d’Albenga.

L’allarme è scattato alle 8.45 e ha messo immediatamente in moto i soccorsi con l’invio sul posto di due ambulanze della Croce Bianca di Borghetto e Croce Rossa di Ceriale, l’automedica con i sanitari del 118 a bordo e gli agenti della Polizia locale di Albenga per i rilievi del caso.

Per cause in via di accertamento, il conducente di uno scooter, con un passeggero in sella, ha perso il controllo della due ruote, cadendo a terra.

I due feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.