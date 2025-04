Vento e onde lo travolgono: canoista salvato dalla Guardia Costiera al largo di Pietra Ligure

Un 60enne è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera – Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga nelle acque antistanti Pietra Ligure, al confine con Borgio Verezzi, a circa 400 metri dalla riva.

L’operazione di soccorso è scattata a seguito di una segnalazione alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Savona, che segnalava una persona in grave difficoltà, a rischio annegamento. Immediatamente è stato disposto l’intervento del battello ad alte prestazioni Hurricane GC Alfa 09 della Guardia Costiera di Loano, coordinato dalla stessa Sala Operativa.

Le condizioni meteorologiche avverse, con mare agitato e forti raffiche di vento, non permettevano all’uomo di nuotare: è riuscito a rimanere a galla solo grazie al giubbotto di salvataggio. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo era stremato dalla fatica, ma ancora in vita.

Nonostante il mare mosso, i militari della Guardia Costiera hanno individuato rapidamente il naufrago, eseguendo con precisione le manovre di avvicinamento e mettendo in atto tutte le procedure per il recupero di un “uomo a mare”.

Una volta a bordo, l’uomo è stato immediatamente assistito dall’equipaggio, che ha provveduto a stabilizzarlo e a scongiurare il peggioramento delle sue condizioni, già critiche per ipotermia, stato di shock e difficoltà respiratorie. Dopo essersi accertati che non avesse riportato fratture o lesioni gravi, lo hanno messo in posizione di sicurezza, proteggendolo con coperte isotermiche.

Il malcapitato è stato infine trasportato al porto di Loano, dove è stato affidato alle cure del 118 e trasferito in ambulanza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Secondo la ricostruzione, l’uomo era uscito in mare con una canoa, ma il peggioramento improvviso del meteo, con onde fino a 2 metri, ha provocato il ribaltamento dell’imbarcazione, sbalzandolo in acqua. Una situazione che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, se non fosse stato per il pronto intervento della Guardia Costiera.

Attualmente il 60enne è ancora ricoverato, fuori pericolo, ma con prognosi riservata.