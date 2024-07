"Parole ubikate in mare", Stefania Andreoli presenta ad Albissola il libro "Io, te, l'amore"

Venerdì 26 luglio alle ore 21,15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina, nell'ambito della rassegna "Parole ubikate in mare", incontro con la psicoterapeuta Stefania Andreoli e presentazione del libro "Io, te, l'amore" (Rizzoli). L'evento sarà moderato da Renata Barberis e Lorenzo Caviglia.

Torna il libreria Stefania Andreoli, la psicoterapeuta e scrittrice voce di Radio Deejay – Catteland, firma del Corriere della Sera, ospite fissa in molti programmi televisivi e radiofonici.

Le domande che la psicoterapeuta Andreoli si è sentita porre (nel suo studio, su Instagram nel #martedìdelleparole e nelle sue attività di divulgazione) parlano di un’incertezza riguardo ai rapporti e ai sentimenti, ma prima di tutto raccontano la fatica, tutta contemporanea, di aprirsi all’incontro con l’Altro e alle emozioni che ci suscita: condizione essenziale perché da Me e Te nasca un Noi.

Questo viaggio nell’amore apre uno sguardo molto più ampio sulle fragilità, le paure e i dubbi della nostra società. Ed è una bussola preziosa per tornare a investire nelle relazioni, “veri e unici privilegi”: viverle con coraggio, autenticità e pienezza lungo tutto il loro cammino ci permetterà di arrivare in fondo diversi da come eravamo partiti.