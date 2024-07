Genoa, il ritiro si chiude con un tris: anche il Mantova va ko, Ekuban ne fa due poi si ferma

Si conclude con un altro successo, il terzo in altrettanti incontri, il periodo di ritiro in altura del Genoa.

Stavolta a soccombere ai colpi di Ekuban e compagni, con l'italo ghanese a guidare l'attacco rossoblù dall'inizio complici le assenze dell'appena arrivato Retegui e degli infortunati (seppur lievemente) Gudmundsson ed Ankeye, è stato il neopromosso Mantova per 3-2, in una sfida dai destini incrociati.

Quello di Tano Caridi, bandiera del Mantova e oggi vice di Gilardino. I fratelli Bani, che si ritrovano sui fronti opposti. Debenedetti, in prestito per il secondo anno consecutivo sulle rive del Mincio, l’ex di turno De Maio e anche Aramu che nella notte ha cambiato casacca e valle del Trentino.

La cronaca parte subito appannaggio dei genovesi che dopo nemmeno dieci minuti di orologio trovano il vantaggio con Ekuban che deve solo toccare sotto porta un passaggio preciso di Messias (6') e poi, poco prima della mezz'ora, trova il raddoppio sempre con l'ex Trabzonspor a insaccare di testa l'assist dalla destra di Zanoli (22'). Il tutto prima di abbandonare il campo per un piccolo problema muscolare.

Nel mentre un brivido a metà prima frazione, quando il gioco si ferma per un paio di minuti a causa di un petardo lanciato dalle tribune che colpisce un giovane raccattapalle: qualche attimo di paura ma per fortuna niente di grave.

La rete dei virgiliani arriva prima dello scadere, Muroni su assist di Galuppini fa 2-1 (38'), due minuti dopo è il portiere biancorosso Festa ad essere chiamato a una grande parata su un rigore in movimento di Thorsby. Sono le prove tecniche del terzo gol del Genoa che arriva al 43′ con una palla persa dal Mantova in uscita: stavolta segna Frendrup.

Il secondo tempo si apre con la formazione dell'ex blucerchiato Possanzini decisamente più coraggiosa e pericolosa, tanto che l'unica rete della ripresa è di marca mantovana: appena entrato, l'ex Debenedetti (62') insacca su cross di Cella.

Terzo successo quindi che chiude queste prime tre settimane di lavoro per la ciurma rossoblù che domani farà ritorno in Liguria e poi, dopo qualche giorno di riposo, tornerà ad allenarsi in vista del primo impegno ufficiale il 9 agosto in Coppa Italia contro la Reggiana, mentre di mezzo ci saranno le amichevoli con Brescia e Monaco e il tempo per recuperare qualche acciaccato. Non certamente Marcandalli: per lui lo stop sarà di circa un mese.





IL TABELLINO



GENOA-MANTOVA 3-2

Reti: 6’ e 23’ Ekuban (G), 38’ Muroni (M), 43’ Frendrup (G), 63’ Debenedetti (M)

GENOA 3-5-2: Leali (62’ Sommariva); De Winter (71’ Calvani), Bani, Matturro; Zanoli (71’ Fini), Thorsby (82’ Accornero), Badelj (62’ Bohinen), Frendrup (82’ Masini), Martin; Ekuban (31’ Ekhator, 56’ Vitinha), Messias (62’ Malinovskyi). Allenatore: A. Gilardino.

MANTOVA (4-3-3): Festa (71’ Sonzogni); Maggioni, Brignani (62’ De Maio), Redolfi, Panizzi (52' C. Bani); Muroni (62’ Wieser), Burrai, Trimboli (46' Mensah); Galuppini (49' Bragantini), Mancuso, Fiori.

Allenatore: D. Possanzini.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.