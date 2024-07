La Provincia mette in vendita immobili per 1 milione e mezzo: a Savona l'ex caserma di via Famagosta e Villa Gavotti

1 milione e 540mila euro. Questo il valore complessivo degli immobili in vendita da parte della Provincia di Savona.

Palazzo Nervi ha infatti pubblicato il piano delle alienazioni 2025-2027 che prevede quindi la cessione di 4 strutture provinciali tra Savona, Toirano e Calizzano.

Tra gli immobili di proprietà provinciale dismessi da tempo a Savona è in vendita l'ex caserma Carmana di via Famagosta (900mila euro) e a Legino Villa Gavotti (400 mila euro). Nel savonese l'ente provinciale punta alla cessione anche dell’ex casa cantoniera di Calizzano presente sulla Sp490 (200mila euro) e di Toirano sulla Sp60 in località Alzabecchi (40mila euro).

Nel piano delle alienazioni era stata anche inserita la palazzina ex Casa del Custode Parco Varaldo di via Amendola per una cifra complessiva di 300mila euro ma nelle settimane scorse un privato avrebbe acquistato l'immobile per 220mila euro.

Negli anni scorsi la Provincia era riuscita a vendere a 700mila euro l'ex Provveditorato di via Trilussa che comprendeva i quattro piani e il piano terra. Nel settembre del 2023 aveva invece venduto Villa Varaldo per 1 milione e 500mila euro.