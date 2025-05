Murialdo, una targa per ricordare la maestra Monia Rossella

Venerdì 30 maggio, alle ore 20, presso il Palazzetto dello Sport di Murialdo, si terrà una cerimonia speciale per l’inaugurazione di una targa commemorativa dedicata alla memoria dell’insegnante Monia Rossella, scomparsa prematuramente all’età di 51 anni nel febbraio 2024.

Residente a Bardineto, insegnava presso la scuola primaria di Murialdo ed era una figura di riferimento amata da colleghi, alunni e famiglie. La sua passione per l’insegnamento, la dolcezza nei rapporti umani e il costante impegno educativo hanno lasciato un segno profondo nella comunità scolastica e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto Comprensivo di Millesimo, in collaborazione con il Comune di Murialdo, per rendere omaggio al valore umano e professionale di una donna che ha saputo fare della scuola un luogo di crescita, inclusione e affetto. La cerimonia vedrà la partecipazione dei suoi colleghi e alunni, che la ricorderanno con parole di affetto e riconoscenza.

Al termine della commemorazione, i bambini della Scuola Primaria si esibiranno in un piccolo concerto in suo onore, seguito da un rinfresco aperto a tutti i presenti. Un gesto semplice ma sentito, per celebrare il legame profondo che l’insegnante Monia ha saputo creare con la sua comunità.

Sarà un momento di intensa commozione, ma anche di gratitudine, per dire ancora una volta, tutti insieme: Grazie, Maestra!