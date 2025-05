“Alassio e gli Inglesi 1875–2025”: sabato 31 maggio il Goodbye Party e l’evento speciale “Alassio on Bricks”

Dopo settimane dense di celebrazioni, eventi ed iniziative capaci di incontrare l'interesse di adulti e bambini, si avvia alla conclusione la grande manifestazione “Alassio e gli Inglesi 1875–2025”, che ha saputo raccontare con successo e partecipazione, per tutto il mese di maggio, il legame storico e culturale tra la città di Alassio e la comunità britannica. Il gran finale è previsto per sabato 31 maggio con il “Goodbye Party” in Piazza della Libertà, a partire dalle ore 18.30. “Sarà una festa collettiva – dichiara il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo Angelo Galtieri - animata dalla musica di Ciabi DJ e accompagnata da un aperitivo con Gin & Tonic, in perfetto stile british, pensata per salutare all'insegna dell'allegria e della spensieratezza questa manifestazione che sta avendo un ottimo successo e ringraziare tutte le persone, le categorie cittadine e le varie realtà che ci hanno accompagnato in questa bellissima avventura”.

Nella giornata conclusiva di sabato 31 maggio sono inoltre in programma “Bibliomovie Made in England for Kids” alle ore 16 presso Auditorium della Biblioteca e il tour guidato “Gli Inglesi ad Alassio”, alle ore 17, curato dal Prof. Bruno Schivo e dedicato alle testimonianze del periodo "inglese" di Alassio, tra cui la Richard West Gallery ed English Library e l'Hanbury Tennis Club. Sempre nel pomeriggio, alle ore 18, presso la Richard West Memorial Gallery, gli attori Giorgio Caprile e Cristina Sarti daranno ancora una volta voce ai grandi poeti inglesi, con letture tratte da Shakespeare, Marlowe, Byron, Shelley e Polidori.

A chiudere simbolicamente la manifestazione sarà anche l’evento “Alassio on Bricks”, in programma dal 31 maggio al 2 giugno presso l'atrio del Palazzo Comunale e in Piazza della Libertà. L’iniziativa, a cura di Luca Petraglia, prevede un’esposizione di costruzioni artistiche in mattoncini LEGO, con un’area gioco e costruzione libera per bambini e appassionati di tutte le età a cura di #costruireinsieme. Lo spazio, aperto sabato dalle 14 alle 22 e domenica e lunedì dalle 10 alle 22, offrirà anche un corner tematico britannico, concludendo idealmente questo lungo viaggio tra passato e presente con un tocco di creatività.

Prima della giornata conclusiva di sabato, anche quella di venerdì 30 maggio offrirà la possibilità di immergersi nelle varie attività in programma, con una visita guidata alla Richard West Memorial Gallery e alla English Library dalle ore 15.00 alle 18.00, seguita dalla presentazione del libro Le regine inglesi di Raffaella Ranise presso l’Auditorium della Biblioteca alle ore 18, con ingresso libero.

Fino a sabato 31 maggio proseguono inoltre la mostra fotografica “Alassio e gli Inglesi” ospitata nel giardino della Richard West Memorial Gallery e English Library con le foto storiche della Collezione Renato Bellia - visitabile ogni giorno dalle ore 10 alle ore 18 con ingresso libero – e l’appuntamento quotidiano con l’English Tea Time nella suggestiva Club House in stile coloniale dell'Hanbury Tennis&Padel Club alle ore 17. E' inoltre possibile prenotare le visite guidate per ammirare i meravigliosi Giardini di Villa della Pergola sul sito www.giardinidivilladellapergola.com o concedersi una pausa di gusto nei vari locali alassini allestiti a tema britannico grazie all'impegno dell'Assessorato al Commercio in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio. A questo proposito l'assessore al Commercio del Comune di Alassio Franca Giannotta sottolinea: “Desidero ringraziare le attività cittadine che ci hanno accompagnato con entusiasmo in questa manifestazione, esponendo con orgoglio nelle proprie vetrine i simboli dell'iniziativa e allestendo i tavoli di bar e ristoranti con le tovagliette a tema che abbiamo fornito”.

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.visitalassio.com nella sezione dedicata: https://www.visitalassio.com/it/eventi-importanti/alassio-e-gli-inglesi

“Alassio e gli Inglesi 1875–2025” è promossa dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, con il coinvolgimento degli Assessorati alla Cultura, al Commercio, allo Sport e alla Protezione Animali, e con il patrocinio di Regione Liguria e Fondazione De Mari.