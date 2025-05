Anche a Savona l'XI "Cammino di Pace e Costituzione"

L'1 e il 2 giugno il Punto Pace "Hélder Câmara" di Pax Christi e la Parrocchia Santa Maria Maggiore di Cogoleto promuovono l'undicesima edizione del "Cammino di Pace e Costituzione", iniziativa pensata per "disarmare le parole e le menti".

Domenica a Cogoleto i partecipanti presenzieranno alla messa delle ore 18 in chiesa. A seguire da largo della Pace la riflessione sui "Passi di pace per disarmare..." darà avvio alla camminata verso il Giardino della Convivialità delle Differenze, in località Beuca.