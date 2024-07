Pericolo incendi, scatta lo stato di gravità. Il consigliere Caviglia chiede attenzione: "Fondamentale per un territorio come Albenga"

Scatta a partire dalla mezzanotte di oggi, tra venerdì 26 e sabato 27 luglio, lo stato di grave pericolosità incendi per la Regione Liguria, così come stabilito dal decreto n. 4926 del 24 luglio.

E' il consigliere con delega alla Protezione Civile del Comune di Albenga, Antonio Caviglia, a ricorda come in un territorio quale quello ingauno sia necessario rispettare le norme previste in questo caso: "Nella piana di Albenga, ad alta vocazione agricola, è importante ricordare questa misura. È vietato su tutto il territorio l'abbruciamento di residui agricoli e forestali.