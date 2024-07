Ligurian Riviera, Alassio e Finale Ligure varano piani strategici per far decollare il turismo

Piani e progetti strategici per far decollare iniziative di promozione turistica a valenza comunale in sinergia con il brand territoriale "Ligurian Riviera" puntando sulle migliori peculiarità locali. I sindaci della Riviera di Ponente fanno quadrato e sostengono l’importanza del CLT, il tavolo provinciale del turismo territoriale. Si parte con due Comuni per poi estendere la conoscenza e l’approfondimento dei piani di sviluppo dei Comuni che fanno parte della Ligurian Riviera.

"Alassio e Finale Ligure sono impegnate in un piano per il rilancio del turismo territoriale".

Un vicesindaco di lunga data con un passato da presidente dell’Unione Provinciale Albergatori, un neo sindaco ed ex presidente dell’Unione Industriali e a sua volta ex presidente dell’Upasv. Angelo Galtieri e Angelo Berlangieri hanno visioni tutt’altro che differenti sull’importanza del “fare” e il loro obiettivo è promuovere al meglio il prodotto locale: "Ad Alassio lo facciamo seguendo le linee guida del CLT provinciale di Ligurian Riviera. Lo facciamo in modo continuativo rapportandoci anche con la Regione, ma ovviamente lavorando in autonomia per alcune voci prettamente locali. Ma il fatto stesso di aver riaperto lo Iat, in tutte le stagioni dell’anno, dimostra la massima attenzione di Alassio verso il CLT un tavolo con il quale esiste e continuerà ad essere ben presente il massimo spirito di condivisione su scelte e piani strategici da attuare per promuovere la Ligurian Riviera nel suo complesso".

Ed è sulla stessa lunghezza d’onda il ragionamento di Angelo Berlangieri che di turismo ne ha fatto una scelta di vita tra albergo e un passato da assessore regionale al turismo: "E’ uno dei punti fondamentali del mio mandato: dare vita ad un piano triennale per il turismo. Stiamo lavorando con impegno nell’elaborazione di un bozza che definisca gli elementi cardine per la promozione del territorio basato ovviamente sull’outdoor. Ovviamente tutto è dettato nel massimo rispetto del CLT provinciale seguendo le linee guida proprio nello spirito di lavorare senza sovrapposizioni, ma anzi su scelte condivise che possano avere effetti positivi non solo su Finale Ligure ma sull’intera Ligurian Riviera".

A Finale Ligure il varo del piano che definirà le linee strategiche e le azioni di pianificazione per la gestione delle attività turistiche all’interno di un quadro di azioni coerenti e ben orientate è previsto entro la fine dell’anno e sarà discusso con il CLT. Sia Galtieri che Berlangieri, per nome e per conto di due Comuni come Alassio e Finale Ligure, vogliono consolidare il potenziamento della Ligurian Riviera nel mercato turistico, dando vita ad una pianificazione strategica, a partire dalla costruzione di una cornice condivisa, all’interno della quale possano svilupparsi in maniera coerente e coordinata azioni e iniziative promosse a livello provinciale.