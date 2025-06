Ceriale, sosta selvaggia in Pineta. Marabello: "Un importante polmone verde vittima delle scelte dell'Amministrazione"

La Pineta di Ceriale, uno dei luoghi più amati e suggestivi del territorio comunale, è finita al centro di una polemica che mescola turismo, viabilità e gestione del patrimonio verde. Durante l'attuale ponte del 2 giugno, con l’arrivo massiccio di turisti, numerosi veicoli sono stati infatti parcheggiati all’interno dell’area verde, danneggiando visivamente e potenzialmente anche strutturalmente un sito di pregio naturalistico e storico.

Una situazione che ha scatenato polemiche e accuse nei confronti dell’amministrazione comunale, colpevole – secondo alcuni – di non aver previsto soluzioni alternative alla recente eliminazione di 35 parcheggi sul Molo San Sebastiano, trasformando così un'area di pregio naturalistico come quella della Pineta, oggetto nel 2017 di un importante intervento di rinaturalizzazione, che vide la rimozione della pavimentazione in autobloccanti a favore di percorsi in legno e ghiaia. Un progetto apprezzato a livello nazionale, tanto da ricevere un riconoscimento nel concorso “La città per il verde”.

Il via vai di mezzi di questi giorni ha però acceso il dibattito. "Questo polmone verde, invidiato da molte località della Riviera, oggi è deturpato dalla sosta selvaggia causata da scelte amministrative sbagliate", commenta Fabrizio Marabello, coordinatore per Savona e provincia del Movimento Indipendenza.

Il riferimento è al vicesindaco Giordano, accusato di incoerenza per le sue dichiarazioni ambientaliste che, secondo i critici, cozzano con i risultati concreti delle sue decisioni: "Se fosse ancora in vita Gabriele D’Annunzio, autore della celebre La pioggia nel pineto, avrebbe probabilmente scritto Le auto nel pineto, ispirandosi alla situazione odierna di Ceriale".

Marabello difende comunque l'operato degli agenti di Polizia Locale, presa di mira per la gestione della sosta selvaggia: "Ha fatto il possibile, sanzionando e rimuovendo le auto. Non è giusto che venga presa di mira per decisioni che non le competono".