Mojito Camallito: un sorso d’estate tra Cuba e Genova, presentato alla Fiera del Libro di Imperia

La presentazione del libro "Le aromatiche da bere" edito da Trenta Editore, si è abinato ad una degustazione esclusiva e scenografica di uno dei cocktail estivi più amati — il Mojito — rivisitato in chiave ligure.

Il Mojito Camallito, nome che richiama l’anima popolare e mediterranea della creazione, è un inedito omaggio aromatico alla città di Genova e alla sua storia marittima. A condurre la presentazione è stato il giornalista Claudio Porchia, con la partecipazione di Barbara Carbone, CEO della casa editrice Trentaeditore.

La ricetta? Una miscela raffinata ma accessibile: menta fresca e basilico ligure, lime e un tocco del celebre vermouth bianco Corochinato di Genova. Il risultato è un drink rinfrescante e profumato, con una forte identità locale, in perfetto equilibrio tra il fascino caraibico del mojito originale e il carattere deciso della tradizione ligure.

Protagoniste indiscusse della serata sono state proprio loro, le erbe aromatiche: la menta, balsamica e vivace, colonna portante della miscelazione estiva, e il basilico, profondo e vellutato, autentico simbolo della Liguria. La versione proposta da Ottavia era low alcool e prêt-à-porter, perfetta anche per una degustazione leggera e inclusiva.

Nel suo volume, Ottavia Castellaro propone non solo ricette alcoliche ma anche numerose varianti analcoliche, per rendere l’arte della miscelazione accessibile a tutti, in qualsiasi momento della giornata. "Le aromatiche da bere" nasce con l’intento di far riscoprire il piacere di usare le erbe fresche in cucina e nei cocktail, in modo creativo, con strumenti semplici e accompagnamenti gastronomici sfiziosi.

Il libro è disponibile in libreria e online. ed è un vero e proprio invito a portare l’estate nel bicchiere… con un pizzico di Liguria.