Savona avrà il suo Mobility manager, è Marco Vignero attualmente al Comune di Loano

Entrerà in carica dal 16 settembre, Marco Vignero, il Mobililty manager, risultato primo in graduatoria del concorso indetto da Palazzo Sisto lo scorso anno.

Vignero, in qualità di Mobility manager, figura che Savona non aveva mai avuto fino ad ora, si occuperà in generale della mobilità cittadina e in particolare della gestione della domanda e promozione della mobilità sostenibile, con compiti relativi anche alle redazioni e aggiornamenti dei piani legati alla mobilità e la sosta nel territorio comunale attraverso con indagini sul territorio e studi di dettaglio.