Il Gruppo Altair, leader in Piemonte e Liguria nel settore cremazioni, sempre più proiettato verso la sostenibilità energetica

Altair Funeral srl, società leader nel settore delle cremazioni facente parte di AFI - Altair Funecap Italia e InEnergy Gas&Power srl, trader e grossista di energia elettrica e gas naturale operante nel mercato Italia, appartenente ad Altair Group, hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement (PPA) della durata pluriennale per la fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili a partire dal 1° marzo 2024.

L’energia pulita sarà resa disponibile da un impianto fotovoltaico di nuova costruzione ubicato in provincia di Sassari di proprietà di Sardinia Energy srl, con una potenza nominale di 1 Megawatt (MW) che consentirà annualmente una produzione stimata di 1,5 MWh di energia elettrica 100% rinnovabile. Il nuovo impianto, già operativo dal mese di marzo 2024, consentirà di risparmiare ogni anno l’emissione di oltre 400 tonnellate di CO2eq. Con il nuovo impianto saranno inoltre prodotte le garanzie di origine certificate dal Gestore dei Servizi Energetici Spa (GSE).

L’accordo si inserisce all’interno di un progetto strategico di più ampio respiro che vede Altair Funeral impegnata a soddisfare la propria fornitura di energia elettrica rinnovabile e a sostenere al contempo l’installazione di nuova capacità elettrica green nel Paese, assicurando nel lungo termine energia ad un prezzo competitivo.

Impegnata a raggiungere i propri obiettivi di de-carbonizzazione, Altair Funeral, con la sottoscrizione del PPA italiano, consegue un primo importante passo nel suo percorso di sostenibilità ponendo le basi per il proprio piano di neutralità climatica.

“Questo accordo rappresenta un importante traguardo nel nostro percorso della sostenibilità ambientale ed è un primo passo verso l’obiettivo al 2035 di garantire il 50% di approvvigionamento dei consumi energetici diretti provenienti da fonti rinnovabili tramite PPA – ha commentato Paolo Zanghieri, presidente di Altair Funecap Italia”.

“Riteniamo che sia importante oggi più che mai per la nostra realtà mettersi in gioco con azioni credibili e virtuose per la lotta al cambiamento climatico, per noi e per le future generazioni” ha affermato Michele Marinello, presidente di Altair Funeral, che ha aggiunto: ”L’accordo siglato con InEnergy è un segno tangibile del nostro impegno ad essere sempre più puliti in termini energetici e a voler ridurre l’impatto della nostra attività sul clima e sull’ambiente”.

“Con questa importante iniziativa si ribadisce il ruolo importante che InEnergy vuole giocare nella transizione energetica nazionale. Siamo molto felici di poter essere un partner affidabile per operatori leader in differenti settori industriali, a partire dalle più significative realtà attive all’interno del nostro Gruppo” ha affermato Luca Cajelli, amministratore delegato di InEnergy Gas&Power srl, che conclude: “Siamo certi che a questo progetto PPA ne seguiranno altri, al fine di poter garantire ad Altair Funeral il raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità e di lotta al cambiamento climatico”.