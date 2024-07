"Parole ubikate in mare" a Savona, incontro con Marco Travaglio dal titolo "Israele e i palestinesi in poche parole"

Martedì 30 luglio alle ore 21,15 in piazza Sisto IV a Savona, incontro con il giornalista Direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio dal titolo "Israele e i palestinesi in poche parole" (Paperfirst). L'evento rientra nell'ambito della rassegna "Parole ubikate in mare".

In questo libro alla portata di tutti, che si legge d'un fiato come un romanzo, il Direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio racconta con sintesi e chiarezza, lontano dalle opposte tifoserie da curva sud, la Guerra dei Cent'Anni israelo-palestinese.

In principio fu la Diaspora degli ebrei, cacciati dalla loro terra dai romani nel 70 d.C. e dispersi nel mondo per 17 secoli. Poi una serie infinita di dominazioni e di persecuzioni, fino alla fine dell'Ottocento quando il Sionismo teorizza e organizza il ritorno a casa. Nel 1947 l'Onu spartisce la Palestina transgiordana in due Stati: uno ebraico e uno arabo-palestinese. Ma nasce solo il primo. Le classi dirigenti arabe si giocano i palestinesi alla roulette russa delle guerre (quattro) e del terrorismo, e perdono sia le guerre sia i territori. Dopo Rabin e Sharon, in Israele inizia la lunga e buia era di Netanyahu che sabota il processo di pace con sempre nuovi insediamenti ebraici in Cisgiordania.