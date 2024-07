Forum dell'Indipendenza di Orvieto, Liguria protagonista guardando già alle prossime regionali

Nelle tavole rotonde organizzate e moderate dai responsabili nazionali dei vari dipartimenti tematici del Movimento, sono stati affrontati i temi della guerra in Ucraina e della guerra in Palestina. Gli argomenti sono stati trattati con obiettività adottando un approccio indipendente non da eterni sudditi della NATO.

È stato inoltre affrontato il tema del politicamente corretto, e la "cappa soffocante che stende sulle nostre vite impedendoci di esprimere liberamente opinioni diverse" affermano dal partito.

"Si è discusso della gestione della cosiddetta pandemia con le prevaricanti e insensate misure che vennero imposte" aggiungono quindi.