Istituto medico pedagogico di Borghetto S. Spirito, Arboscello (PD): "La giunta garantisce nessun aumento dei costi e continuità assistenziale"

"Rassicura la risposta dell’assessore alla sanità sulla garanzia del servizio nell’Istituto medico pedagogico di Borghetto Santo Spirito. Nonostante l’esternalizzazione del servizio da parte della direzione della Asl2, per l’elevato importo del contratto di locazione attualmente in vigore per i locali del centro, oggi l’assessore ha confermato che anche se ci sarà l’esternalizzazione del servizio non ci saranno costi aggiuntivi, ma rimane tutto a carico dell’Asl, dimostrando sensibilità anche rispetto alla continuità assistenziale, prevedendo il mantenimento degli stessi operatori. I pazienti e i familiari avevano sollevato preoccupazioni sia in merito alla garanzia di continuità nel rapporto di cura con gli operatori, sia per il rischio di aumento di costi per il passaggio a un gestore privato. La risposta in aula dell’assessore Nicolò ci rassicura e noi vigileremo perché quanto affermato sia mantenuto".

Così Roberto Arboscello, consigliere regionale del PD, dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sul futuro del centro residenziale e semi residenziale per persone con disabilità e Centro diurno Istituto medico pedagogico di Borghetto Santo Spirito.