Centro Prelievi, "Impegno per Finale" dice no allo spostamento: "L'Amministrazione sia parte attiva per limitare i disagi ai più fragili"

Anche il gruppo di minoranza "Impegno per Finale", per voce dei consiglieri Guzzi, Bricchetto, Geremia e Montanaro, aderisce all'appello che nelle scorse ore era giunto dai medici di Finale Salute i quali, presso la loro sede, hanno lanciato una raccolta firme per mantenere il servizio in via Dante, nell'attuale sede.