Aurelia Bis, Giampedrone: "Al termine della procedura in Tribunale il Commissario ritiene che si potrà uscire da questa impasse"

“Il Commissario Castiglioni ha dato garanzie molto importanti: la struttura commissariale si sostituirà in toto all’azienda Ici Costruzioni per il pagamento degli stipendi dovuti alle maestranze impiegate nei lavori, fino al termine della procedura in corso presso il Tribunale di Roma. A quel punto il Commissario ritiene che si potrà uscire da questa impasse con un player solido per la gestione dei cantieri sia alla Spezia, limitatamente ad un solo stralcio, sia nel savonese (lotto unico)”. Così l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone a seguito dell'incontro, avvenuto oggi alla Spezia, con il Commissario straordinario di governo Matteo Castiglioni.



“Come Regione continueremo a vigilare: il nostro obiettivo è che i cantieri possano tornare a pieno regime per realizzare questa infrastruttura strategica e interamente finanziata – prosegue l’assessore -. Ringrazio il Commissario per la pronta disponibilità all’incontro odierno, dopo la segnalazione delle organizzazioni sindacali”.