Genoa, scelto il dopo Martinez: per la porta ecco Gollini, arriva in prestito con riscatto

Era rimasto, di fatto, l'unico ruolo sprovvisto di un titolare dopo la cessione di Josep Martinez all'Inter, oraa il Genoa è pronto ad accogliere il suo nuovo portiere. A spuntarla nel toto nomi per difendere i pali rossoblù è stato il 29enne Pierluigi Gollini che arriverà dall'Atalanta in prestito con riscatto per una cifra intorno ai 3 milioni di euro.

Bolognese di nascita, il portiere classe '99 cresciuto nei settori giovanili tra Spal, Fiorentina e Manchester United è stato protagonista della prima Atalanta gasperiniana a conquistare una qualificazione europea dopo essere "esploso" in Serie A con l'Hellas Verona. Per lui anche esperienze non fortunatissime in Premier League con Aston Villa e Tottenham, oltre che nel Napoli dove ha giocato l'ultima stagione e mezza.