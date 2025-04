Albisola, il taglio dei tigli in Largo Gavotti continua a far discutere: "Dopo mesi non è stato fatto nulla"

Aveva fatto discutere il taglio di quattro tigli in Largo Gavotti in Corso Mazzini lo scorso luglio 2024 e diversi albisolesi si stanno chiedendo a distanza di tempo quando il Comune deciderà di intervenire per la sostituzione in un'area polmone verde per Albisola Capo.

"Il sindaco si era impegnato a sostituirli l’autunno scorso, ad oggi la situazione è come da foto (pubblicata in copertina.ndr): non è stato fatto nulla" ha scritto l'albisolese Luciano Stefanelli alla nostra redazione.

Le polemiche e gli attacchi della minoranza non erano mancati con l'amministrazione che punto su punto aveva risposto. Ma dopo 9 mesi una soluzione non è ancora stata trovata.

"Le grandi alberature nei centri cittadini possono generare grandi problemi e purtroppo può avvenire l'irreparabile, fortuna vuole che Albisola sia stata parzialmente fortunata negli anni" ha detto il sindaco Maurizio Garbarini ricordando il crollo di un platano nel 2011 davanti al casello autostradale in Corso Mazzini che ferì lievemente al braccio una persona alla guida di un'auto (totalmente danneggiata.ndr) in transito, nel 2018 in via Lanfranco un albero cadde su una veranda, l'anno successivo si verificò il cedimento di un cedro nel 2019 in Via Morando nella notte con il danneggiamento di diverse auto, e per ultimo nel 2024 la caduta alberi nel Parco dei Conradi.

"I tigli erano stati tagliati su indicazioni di uno studio agronomo, ci era stato detto che erano pericolosi, non potevano avere la loro stabilità e li tagliammo. Le piante inoltre nascondevano anche porzioni della villa Gavotti che ora ha una visibilità diversa - continua il primo cittadino albisolese - Non li sostituiremmo con alberi problematici, bisogna adare a scavare con delle ruspe, trovare una soluzione e andare a piantumare, noi abbiamo un regolamento comunale con diverse tipologie di piantee nel breve periodo interverremo trovando le risorse".

"Cercheremo di trovare delle essenze più consone che non abbiano problemi, è un lavoro non semplice ma dobbiamo cercare di salvaguardare l'incolumità dei cittadini".